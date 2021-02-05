В Москве задержали Романа Бордунова — SMM-щика бренда Aviasales

Столичная полиция пришла домой к активисту, которого ранее задержала на акции протеста 31 января.

В Москве полицейские задержали Романа Бордунова — SMM-щика бренда Aviasales. Об этом сообщают правоохранительные органы по региону. В СМИ предположили, что инцидент связан с тем, что ранее россиянин ушел из суда до того, как в его отношении вынесли постановление. Ранее активиста задержали на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января.

Бродунов рассказал, что на него забыли оформить документы при переводе из одного ОВД в другое. В связи с этим мужчина считает, что фактически не был задержан. Его работодатель обещает сотруднику оказать юридическую поддержку. В компании уточнили, что ценят профессиональные качества Романа Бродунова, а также, что не планируют его увольнять с занимаемой должности.

МВД не увидело "объективного отражения ситуации" в фото из спецприемника.

Фото и видео: Telegram/BAZA