В офис компании "Наш Дом" в Петербурге пришли с обысками

Проверка ведется и в двух жилых домах в Мурино.

Утром 2 сентября в петербургском офисе фирмы ООО "Ремонтно-Эксплуатационная организация "Наш Дом" и двум адресам в Мурино прошли обыски. По информации издания 47news, управляющая компания жилых домов подозревается в фальсификации единого реестра юрлиц.

Следователи Ленобласти полагают, что "Наш Дом" попытался захватить управление многоквартирными домами, представив на регистрацию фиктивный протокол собрания собственников жилья. С этим документом организация получила право выставлять счета на оплату ЖКУ в домах на Охтинской аллее 14 и 16. Проблемы в домах по этим адресам начались еще зимой, когда оборудование ломалось, камеры наблюдения пропали, замки перестали открываться. Известно, что в то же время у действующей УК "Коммуналсервис-Мурино" появился конкурент – тот самый "Наш Дом".

В середине июля ситуацию в доме №14 посчитали вовсе силовым захватом: горцы спиливали замки и захватывали документацию. Кроме того, директору действующей УК сломали руку. Комитет государственного жилищного надзора и контроля накануне встал на сторону "Коммуналсервис-Мурино", сказав, что оба дома должны оставаться на балансе именно этой компании.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали латиноамериканца за попытку незаконно попасть в Финляндию.

Фото: Piter.TV