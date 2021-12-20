В Петербурге полиция при обыске изъяла крупную партию оружия и боеприпасов

Возбуждены два уголовных дела по факту незаконного хранения оружия.

Сотрудниками Главка, при поддержке сотрудников Росгвардии СОБР "Гранит", в результате реализации оперативной информации проведены обыски по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 1 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) в отношении двух ранее судимых мужчин (61 и 53 года), занимающихся незаконным оборотом оружия. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По местам жительства фигурантов уголовного дела был изъят большой арсенал оружия и боеприпасов, пригодных для стрельбы.

Возбуждены два уголовных дела по факту незаконного хранения оружия.

Фото: МВД