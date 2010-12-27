В Петербурге изъяли 24 тонны "омывайки" с метиловым спиртом

Полиция Петербурга пресекла факт незаконной реализации стеклоомывающей жидкости с метиловым спиртом. Правоохранители изъяли 24 тонны продукции.

Специалисты ЦОПАЗ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти смогли найти торговца незаконной «омывайкой». На одном из популярных сайтов с объявлениями полицейские нашли предложение о продаже жидкости для омывания стекол. Была проведена контрольная закупка: заказали 24 тонны продукции.

В Петербург омывайку привезли из Московской области. По органолептическим признакам удалось выяснить, что жидкость сделана на основе метилового спирта.

Всего изъято 24 тонный продукции. Общая стоимость омывающей жидкости – 240 тысяч рублей. Все товары передали на склад временного хранения.

Заведено административное дело за незаконную продажу ограниченных для реализации товаров. Образцы жидкости отправили на экспертизу.

Фото: ГУ МВД по Петербургу