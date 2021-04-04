Производитель смертельного "Мистера Сидра" получил 9 лет лишения свободы

9 и 8 лет колонии получили производитель "Мистера Сидра" Анар Гусейнов и поставщик сырья Артём Айрапетян.

Красноглинский районный суд города Самары приговорил производителя "Мистера Сидра" Анара Гусейнова к девяти годам заключения по части 3 статьи 238 УК РФ. Поставщик сырья для напитка, который стал причиной смертельного отравления граждан, Артем Айрапетян получил восемь лет тюрьмы. В июле 2023 года изготовленный фигурантами расследования убил девять человек в двух регионах страны. Ранее подозреваемые частично признавали свою вину в трагедии. Предприниматели уточняли, что не знали о том, что в производимом ими напитке содержится опасный для здоровья и жизни человека метиловый спирт. Перед оглашением приговора инстанции обвиняемые попросили прощения у семей погибших и у тех, кто пострадал от продукции. Государственный обвинитель запросил для бизнесменов назначить девять лет и девять месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно обвинительному заключению, Гусейнов А.А.о., действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения максимальной прибыли путем снижения производственных, финансовых и временных затрат посредством нарушения требований действующего законодательства к производству пищевой продукции, разработал собственную технологию производства сидра с использованием несертифицированного этилового спирта. сообщение от суда

Напомним, что в результате употребления продукции "Мистер Сидр" 50 человек скончались, еще трем лицам был причинен тяжкий вред здоровью, 33 потерпевшим причинен легкий вред здоровью, 30 потребителям своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Полиция изъяла в Курганской области 17 тыс. л сидра компании, выпускавшей "Мистер сидр".

Фото: pxhere.com