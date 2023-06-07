Полиция изъяла в Курганской области 17 тыс. л сидра компании, выпускавшей "Мистер сидр"

Возбуждено уголовное дело.

Полиция изъяла на складе сети разливных напитков в Шадринске Курганской области крупную партию сидра, который производился на самарском предприятии, на котором изготавливали "Мистер сидр". Известно, что товар поставлялся в города Шадринск и Шумиху. В МВД возбудили уголовное дело по факту хранения и реализации слабоалкогольной продукции, представляющей угрозу для здоровья покупателей. В общей сложности оперативники изъяли свыше 17 тысяч литров (более 500 тар) товара с различными наименованиями от одного изготовителя. В МВД пояснили, что владелец изъятой продукции имеет сеть магазинов, один из которых находится в городе Шумихе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности) пресс-служба СК РФ по региону

Предприниматель заметил, что узнав об опасности данных напитков, он вывез этот товар из торговых объектов в складское помещение. В настоящее время сидр находится там под контролем сотрудников правоохранительных органов. Случаи отравления самарским напитком зафиксированы в Самарской, Пензенской и Нижегородской областях, в Удмуртии.

Суд отложил рассмотрение жалобы охранника намыва Васильевского острова на СК.

Фото и видео: МВД по региону