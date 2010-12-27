Полиция изъяла одежду ADIDS и ADIDAS в магазине на Ветеранов: фото

Правоохранительные органы изъяли около полутысячи контрафактной одежды и обуви в магазине на проспекте Ветеранов. Владельцу лавки придется отвечать за нарушения.

В понедельник, 21 августа, сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД по Северной столице провели проверку в торговом комплексе. Выбор правоохранителей пал на ТК в доме 101 на проспекте Ветеранов.

Оказалось, что в одной из точек торговали контрафактной спортивной одеждой и обувью. Обнаружить подделку оказалось просто, так как ушлые изготовители наделали ошибок в названии бренда. Хотя некоторые вещи украшали правильные лейблы.

Всего в магазине нашли 470 единиц поддельной продукции. Индивидуальному предпринимателю, который владеет магазином, придется отвечать за незаконное использование лейблов товаров. Все изъятые вещи отправили на экспертизу.

Фото: ГУ МВД по городу и области