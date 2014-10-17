Полиция во время рейда взыскала с водителей Петербурга и Ленобласти почти 4,2 млн рублей штрафов за нарушение ПДД

16 должников попрощались со своими автомобилями: они были изъяты и переданы судебным приставам для проведения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения.

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд, целью которого было выявление автомобилистов, не оплачивающих штрафы за нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе недельного рейда сотрудники дорожной полиции проверили почти 5 тысяч автомобилей. Подавляющее большинство проверенных автовладельцев (более 3 тысяч) имели небольшие задолженности по штрафам. Им вручили соответствующие уведомления и составили административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ ("неуплата административного штрафа в предусмотренный законом срок).

Более суровые меры Госавтоинспекцией были приняты в отношении почти сотни злостных неплательщиков, "накопивших" значительные штрафы и игнорировавших их оплату. Так, 16 таких должников попрощались со своими автомобилями: они были изъяты и переданы судебным приставам для проведения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения.

Еще 25 автовладельцев погасили свои долги прямо на месте остановки. Общая сумма погашений превысила 4,2 миллиона рублей.

Видео: МВД по СПб и ЛО