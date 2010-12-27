Полиция ищет "телефонного террориста" , сообщившего о бомбе на "Академической"

Неизвестный мужчина заставил полицию ночью охотиться за "террористами" с автоматами, заложившими в метро бомбу.

Ночью 18 декабря в правоохранительные органы обратился неизвестный телефонный шутник, который сообщил о заложенной бомбе на станции метро “Академическая”. Сообщается, что вестибюль уже был закрыт для посетителей. Оперативникам пришлось проверять сначала метро, а затем и квартиру, в которой якобы жили террористы. Однако, “юморист” оказался не промах: он указал несуществующий адрес.

Известно, что диспетчер экстренной службы получил сообщение об угрозе в половину второго ночи. Мужской голос рассказал о готовящемся теракте, а также в вооруженных людях, которые вышли из квартиры по Гражданскому проспекту из дома номер 74 корпус 3.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают шутника.