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Полиция ищет "телефонного террориста" , сообщившего о бомбе на "Академической"
Сегодня, 9:09
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lesjasap
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Полиция ищет "телефонного террориста" , сообщившего о бомбе на "Академической"

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Неизвестный мужчина заставил полицию ночью охотиться за "террористами" с автоматами, заложившими в метро бомбу.

Ночью 18 декабря в правоохранительные органы обратился неизвестный телефонный шутник, который сообщил о заложенной бомбе на станции метро “Академическая”. Сообщается, что вестибюль уже был закрыт для посетителей. Оперативникам пришлось проверять сначала метро, а затем и квартиру, в которой якобы жили террористы. Однако, “юморист” оказался не промах: он указал несуществующий адрес. 
 
Известно, что диспетчер экстренной службы получил сообщение об угрозе в половину второго ночи. Мужской голос рассказал о готовящемся теракте, а также в вооруженных людях, которые вышли из квартиры по Гражданскому проспекту из дома номер 74 корпус 3.
 
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают шутника.
Теги: академическая , гражданский проспект , петербургское метро , розыск , телефонный террорист , шутник , юмор
Категории: Происшествия Новости СПб

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