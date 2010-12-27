Преступники сняли с банковской карты петербуржца 190 тысяч рублей

Грабители напали на жертву около банка по проспекту науки.

В Калининском районе Петербурга двое неизвестных напали на мужчину и забрали его банковскую карточку. Инцидент произошел около половины второго ночь на 21 сентября. Жертва обратилась в полицию за помощью, но мошенники уже успели снять крупную сумму денег. В общей сложности 35-летний пострадавший лишился 190 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Злоумышленники напали на гражданина около банковского отделения на проспекте Науки. Петербуржец зашел туда, чтобы снять сбережения. Двое мужчина запугали пострадавшего и заставили назвать его пин-код. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавших обвинят в похищении денежных средств. Преступники разыскиваются.

Ранее Piter.tv писал о том, что вандал продырявил фасад исторического здания по Невскому проспекту.

Фото: Piter.tv

