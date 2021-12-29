Полиция Петербурга задержала двух закладчиков мефедрона

У злоумышленников обнаружили и изъяли около 500 грамм наркотиков.

В понедельник, 10 января, около шести часов вечера патрульно-постовой службы на парковке, у дома 2 корпуса 23 по улице Жемчужной, задержал 23-летнюю злоумышленницу, у которой обнаружено и изъято около 300 грамм мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Днем на следующий день возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан участник 22-летний преступной группы. У него изъяли еще 200 грамм мефедрона. Возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье.

Злоумышленников изобличили в сбыте наркотиков через тайники-закладки и интернет. Проводится расследование.

Фото: Piter.tv