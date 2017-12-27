Полиция Петербурга задержала первоянварского вора мобильника у подростка

В Петербурге пойман злоумышленник, отобравший у 17-летнего петербуржца мобильный телефон после Нового года.

В северной части Петербурга правоохранительные органы раскрыли дело о краже сотового телефона у 17-летнего юноши. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы ГУ МВД по региону.

Напомним, что преступление произошло первого января в семь часов утра на Суздальском проспекте. Представители уголовного розыска задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в нападении на несовершеннолетнего. По информации, юноша с применением физической силы отобрал у подростка телефон за тысячу рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Отметим, что молодой человек ранее был неоднократно судим.