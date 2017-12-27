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Полиция Петербурга задержала первоянварского вора мобильника у подростка
Сегодня, 10:10
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lesjasap
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Полиция Петербурга задержала первоянварского вора мобильника у подростка

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В Петербурге пойман злоумышленник, отобравший у 17-летнего петербуржца мобильный телефон после Нового года.

В северной части Петербурга правоохранительные органы раскрыли дело о краже сотового телефона у 17-летнего юноши. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы ГУ МВД по региону. 
 
Напомним, что преступление произошло первого января в семь часов утра на Суздальском проспекте. Представители уголовного розыска задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в нападении на несовершеннолетнего. По информации, юноша с применением физической силы отобрал у подростка телефон за тысячу рублей.
 
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Отметим, что молодой человек ранее был неоднократно судим. 
Теги: кража , мобильный телефон , ограбление , первое января , разбой , сотовый телефон
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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