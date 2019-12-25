Полиция нашла женщину, которая похитила у школьницы телефон за тысячу рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Полиция задержала женщину, которая подозревается в краже мобильного телефона у школьницы. Злоумышленница угрожала девочке физической расправой, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о краже в полицию поступило 20 декабря. Мать потерпевшей рассказала, что незнакомка угрожала ее ребенку у дома №52/3 на проспекте Космонавтов и отобрала у 11-летнего ребенка мобильный телефон "Флай" за тысячу рублей.

На следующий день подозреваемую задержали. Ей оказалась 48-летняя неработающая гражданка. У нее изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Piter.TV писал о том, что в Петербурге четырехлетняя девочка несколько дней жила в квартире с телом матери.

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