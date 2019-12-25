В Петербурге четырехлетняя девочка несколько дней жила в квартире с телом матери

Делом займется прокуратура.

Во вторник, 21 декабря, стало известно о трагедии в поселке Каменка Выборгского района области. Там четырехлетний ребенок несколько дней провел в запертой квартире с телом 40-летней матери. Об этом сообщил телеканал 78 со ссылкой на источник.

О женщине забеспокоились коллеги – та перестала выходить на связь несколько дней. Прибывшие полицейские по адресу места жительства услышали детский плач, но войти в дверь не смогли, поэтому пришлось лезть через окно. Ребенка забрали в больницу, с ним будут работать психологи, затем ее будут искать опекуна.

Точная причина смерти женщины пока неизвестна. Семья не состоит на учете, а соседи утверждают, что женщина была порядочной и не злоупотребляла алкоголем.

Делом заинтересовалась прокуратура Выборгского района. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Фото: Piter.tv