Видео: сотрудник салона сотовой связи на проспекте Славы остался без телефона после визита посетителей

Неизвестный открыто похитил телефон специалиста салона сотовой связи на проспекте Славы. Момент кражи попал на видео.
По информации Piter.TV от источника в правоохранительных органах, вечером 5-го октября в офис зашли двое мужчин. Один из них стоял в стороне, а другой схватил телефон "Самсунг" с прилавка и убежал. По предварительным данным, это телефон самого сотрудника. Он был куплен в 2015-м году. Обоим мужчинам на вид 35-50 лет.
Потерпевший подал заявление в отделение полиции Фрунзенского района.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана граждан РФ.
Видео: Piter.TV
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