Видео: сотрудник салона сотовой связи на проспекте Славы остался без телефона после визита посетителей

Телефон был куплен 6 лет назад.

Неизвестный открыто похитил телефон специалиста салона сотовой связи на проспекте Славы. Момент кражи попал на видео.

По информации Piter.TV от источника в правоохранительных органах, вечером 5-го октября в офис зашли двое мужчин. Один из них стоял в стороне, а другой схватил телефон "Самсунг" с прилавка и убежал. По предварительным данным, это телефон самого сотрудника. Он был куплен в 2015-м году. Обоим мужчинам на вид 35-50 лет.

Потерпевший подал заявление в отделение полиции Фрунзенского района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана граждан РФ.

Видео: Piter.TV