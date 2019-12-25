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Полиция Петербурга задержала пару "карманников"
Сегодня, 20:13
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Полиция Петербурга задержала пару "карманников"

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В настоящий момент правонарушители находятся в полиции.

Полиция Петербурга задержала пару "карманников", которые похищали у горожан деньги и драгоценности. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 6 июля. 

Одного из них правоохранители задержали в Пушкинском районе. У мужчины обнаружили и изъяли ювелирные украшения и часы. Его сообщнице удалось сбежать, но не надолго.

Позже полиция задержала ее в одном из ресторанов быстрого питания. У правонарушительницы обнаружили и изъяли кошелек, который она похитила из рюкзака посетителя. 

Ранее мы писали, что в Петербурге будут судить банду "карманных" воров. Они обокрали пятерых граждан на сумму более 167 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, карманники, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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