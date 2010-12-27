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Полиция Петербурга задержала мужчину, ранившего водителя автобуса со школьниками
Сегодня, 10:14
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lesjasap
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Полиция Петербурга задержала мужчину, ранившего водителя автобуса со школьниками

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Полиция нашла преступника, ранившего водителя школьного автобуса.

В Петербурге задержан мужчина, который ранил водителя детского автобуса на глазах у школьников. Сообщается, что подозреваемый прятался в доме у своего знакомого. 
 
Преступника забрали оперативники в пять утра 27 декабря из квартиры на набережной реки Оккервиль. Спутница злоумышленника, которая помогала совершать злодеяние в отношении шофера, до сих пор находится в розыске. 
 
Накануне обнаружения преступника, расследование данного происшествия взял под собственный контроль Александр Бастрыкин, глава следственного комитета Северной столицы. 
 
Напомним, что инцидент произошел 25 декабря на Октябрьской набережной в Невском районе. Тогда неизвестный мужчина напал с ножом на водителя автобуса, в котором находилось 24 ребенка. Дети ехали в Кировск, они возвращались с экскурсии. 
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Теги: автобус , арест , кировск , невский район , октябрьская набережная , ранение , шкоьники
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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