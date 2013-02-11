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Прокуратура Петербурга возбудила два уголовных дела из-за незаконного строительства дороги в лесу
Сегодня, 20:34
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smirenny

Прокуратура Петербурга возбудила два уголовных дела из-за незаконного строительства дороги в лесу

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Вырубку деревьев в Курортном лесопарке заметили местные жители.

В пятницу, 5 февраля, в пресс-службе городской администрации сообщили о возбуждении двух уголовных дел ("Самоуправство" и "Незаконная рубка зеленых насаждений") по факту незаконного строительства дороги в Курортном лесопарке. Подрядчик не называется.

На вырубку деревьев пожаловались местные жители: на место выехали сотрудники природоохранной прокуратуры и комитета по природопользованию. Проведя проверку жалоб, выяснилось, что злоумышленники не только сняли слой плодородный почвы, выкорчевали деревья и кустарники, но и повредили стволы деревьев техники. Нарушители успели положить 214 метров дороги. Ущерб уже составляет более 6 миллионов рублей. 

Ранее мы писали, что КСП обнаружила у МО "Петергоф" нарушения на сумму 57 млн рублей.

Фото: Pixabay

Теги: незаконное строительство, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Волков Павел
Сегодня 21:37

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