Прокуратура Петербурга возбудила два уголовных дела из-за незаконного строительства дороги в лесу

Вырубку деревьев в Курортном лесопарке заметили местные жители.

В пятницу, 5 февраля, в пресс-службе городской администрации сообщили о возбуждении двух уголовных дел ("Самоуправство" и "Незаконная рубка зеленых насаждений") по факту незаконного строительства дороги в Курортном лесопарке. Подрядчик не называется.

На вырубку деревьев пожаловались местные жители: на место выехали сотрудники природоохранной прокуратуры и комитета по природопользованию. Проведя проверку жалоб, выяснилось, что злоумышленники не только сняли слой плодородный почвы, выкорчевали деревья и кустарники, но и повредили стволы деревьев техники. Нарушители успели положить 214 метров дороги. Ущерб уже составляет более 6 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что КСП обнаружила у МО "Петергоф" нарушения на сумму 57 млн рублей.

Фото: Pixabay