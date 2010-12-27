Полиция Петербурга разыскала наркомана среди покупателей "Диски"

Сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД в Петербурге розыскные мероприятия привели к квартире на Октябрьской набережной. Представителям законе не удалось застать хозяина дома, но им удалось обнаружить мужчину в магазине напротив. Как стало известно, посетителя “Диски” в доме номер 124 корпус 7 задержали за хранение психотропных веществ. Оперативники проверили карманы покупателя и обнаружили там пакет с запрещенным продуктом.

После этого петербуржца сопроводили до его квартиры. В помещении был обнаружен целый склад веществ растительного происхождения и других наркотиков. Полицейские изъяли у задержанного 400 таблеток, 16 кустов марихуаны, полкилограмма психотропов. В настоящее время находки отправлены на экспертизу. В отношении хозяина возбуждено уголовное дело.