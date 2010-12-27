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Полиция Петербурга разыскала наркомана среди покупателей "Диски"
Вчера, 10:12
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lesjasap
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Полиция Петербурга разыскала наркомана среди покупателей "Диски"

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Сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД в Петербурге розыскные мероприятия привели к квартире на Октябрьской набережной. Представителям законе не удалось застать хозяина дома, но им удалось обнаружить мужчину в магазине напротив. Как стало известно, посетителя “Диски” в доме номер 124 корпус 7 задержали за хранение психотропных веществ. Оперативники проверили карманы покупателя и обнаружили там пакет с запрещенным продуктом. 
 
После этого петербуржца сопроводили до его квартиры. В помещении был обнаружен целый склад веществ растительного происхождения и других наркотиков. Полицейские изъяли у задержанного 400 таблеток, 16 кустов марихуаны, полкилограмма психотропов. В настоящее время находки отправлены на экспертизу. В отношении хозяина возбуждено уголовное дело. 
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Теги: задержание , наркотики , невский район , октябрьская набрежная , психотропные вещества , хранение
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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