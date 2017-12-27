"Любовь на троих" закончилась для двух петербуржцев уголовным делом за интим с несовершеннолетней

На двои мужчин заведено уголовное дело за интимную связь с 15-летней школьницей.

В полицию Невского района обратилась 37-летняя женщина, которая рассказала о двух педофилов, совративших ее дочь. Выяснилось, что преступный инцидент сексуального характера произошел 10 января.

По информации от заявительницы, двое мужчин утром пришли в гости к девятикласснице. В квартире по Советскому проспекту злоумышленники вступили в интимную близость с 15-летней школьницей.

Правоохранительные органы задержали одного из злоумышленников. Им оказался 20-летний безработный молодой человек. В настоящее время ведутся поиски второго участника дела. В отношении петербуржцев возбуждено уголовное дело за сексуальную связь с несовершеннолетней.