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"Любовь на троих" закончилась для двух петербуржцев уголовным делом за интим с несовершеннолетней
Сегодня, 9:53
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lesjasap
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"Любовь на троих" закончилась для двух петербуржцев уголовным делом за интим с несовершеннолетней

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На двои мужчин заведено уголовное дело за интимную связь с 15-летней школьницей.

В полицию Невского района обратилась 37-летняя женщина, которая рассказала о двух педофилов, совративших ее дочь. Выяснилось, что преступный инцидент сексуального характера произошел 10 января.
 
По информации от заявительницы, двое мужчин утром пришли в гости к девятикласснице. В квартире по Советскому проспекту злоумышленники вступили в интимную близость с 15-летней школьницей. 
 
Правоохранительные органы задержали одного из злоумышленников. Им оказался 20-летний безработный молодой человек. В настоящее время ведутся поиски второго участника дела. В отношении петербуржцев возбуждено уголовное дело за сексуальную связь с несовершеннолетней.
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Теги: невский район , педофилия , советский проспект , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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