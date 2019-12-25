Полиция Петербурга раскрыла мошеннические схемы с банковскими картами

Злоумышленники задержаны.

В среду, 2 сентября, стало известно, что петербургская полиция поймала мошенников, которые проворачивали аферы с банковскими картами.

Сотрудники полиции задержали семерых злоумышленников, представлявшихся сотрудниками банков. Они списывали деньги со счетов россиян. Всего было украдено более двух миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что деньги обналичивались в Петербурге и Улан-Удэ, затем снова вносились на счета, далее направлялись на криптообменные биржи для покупки биткойнов.

Известно, что от рук злоумышленников пострадали 15 человек. В группировке участвовали 3 женщины и 7 мужчин. Семерых задержали в Ялте, Калининграде, Улан-Удэ, Хабаровске и Петербурге. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Ранее мы писали, что в Петербурге будут судить женщину, которая "меняла" пенсионерам деньги на новые.

Фото: Piter.TV