Пенсионеры могут спать спокойно: полиция Петербурга раскрыла аферистов, продававших БАДы

Правоохранительные органы сумели связать двух мошенников с серией афер по продаже БАДов вместо лекарств.

В Петербурге полиция раскрыла мошенническую схему с продажей БАДов. Оперативники сумели соединить в одно расследование цепочку афер по реализации биологически активных добавок.

Оперативники установили личности фигурантов дела. Ими оказались двое мужчин 92-го года рождения. С ноября 2017 года петербуржцы задержаны за аналогичное правонарушение. Сейчас один подозреваемый помещен в камеру, второй находится под домашним арестом. Теперь следствие хочет доказать причастность бандитов еще к 12 эпизодам мошенничества за период с июня 2016 по ноябрь 2017-го. Меру пресечения подозреваемым оставят прежнюю.

Преступники представлялись медицинскими сотрудниками и "впаривали" пенсионерам чудо-лекарства за большие суммы денег. В общей сложности злоумышленники получили от бабушек и дедушек более 1,15 миллионов рублей. Большинство жертв разбойников проживает в Петергофе и Пушкине, но есть также и пострадавшие в Купчино и Петроградке. Стоимость реализуемых ими "лекарств" варьировалась от десяти до 321 тысячи рублей.

