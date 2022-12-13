Полиция Петербурга проводит обыски у похоронных агентов

Следствие считает, что с февраля по сентябрь 2020 года одна из фирм подписала договоры с тремя родственниками усопших на организацию похорон на Северном кладбище.

В Петербурге полиция, СК и ОМОН обыскали несколько офисов, которые занимаются ритуальными бизнесом. Их подозревают в мошенничестве, пишет 78.ru.

Следствие считает, что с февраля по сентябрь 2020 года одна из фирм подписала договоры с тремя родственниками усопших на организацию похорон на Северном кладбище. Но полномочий проводить захоронения там у компании не было. Чтобы утаить это, фирма получала деньги на захоронение рядом с территорией Серафимовского кладбища, а после этого обращалась в легальную ритуальную компанию. Ей она платила меньше, чем получала изначально от заказчиков. Разницу подозреваемые забирали себе.

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Фото: Piter.tv