Полиция Петербурга подала иск к "Медиазоне" и члену ОНК за материал о пытках

Представителей закона оскорбил журналистский текст по пытках в 78 отделении полиции.

Петербургская полиция подала судебный иск на издание "Медиазона" за статью о возможных пытках в одном из отделений и лично члену наблюдательной комиссии Яне Теплицкой. Ведомство требует от Теплицкой возмещение морального ущерба в виде денежной компенсации, а от "медиазоны" - удаление новости с ресурса. Дело будет рассматривать Приморский районный суд. Об этом сообщает "Фонтанка.ру"

Причиной судебной тяжбы стал небольшой пост на личной странице в Facebook, который женщина публиковала 16 ноября 2017 года. Тогда ответчица разместила сообщение о том, что ее уведомили о пытках в 78-ом отделении правоохранительных органов по улице Чехова. Далее прилагалось заявление арестованного гражданина, который рассказал, что к нему применяли физическое насилие, а также представители закона якобы обещали разбить ему ноги кувалдой. На основании данного документа была подана жалоба в Прокуратуру. По сведениям Теплицкой, подобные жалобы на 78 отдел в ОНК поступали неоднократно.

Несмотря на то, что статья и пост созданы на основе заявления арестованного петербуржца, он не заявлен в исковом прошении.

Фото: Piter.tv

