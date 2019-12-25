Петербургская полиция перешла на усиленный режим службы из-за голосования по поправкам в Конституцию

Такой режим будет в силе до утра 2 июля.

Полиция Петербурга перешла на усиленный режим службы из-за грядущего голосования по поправкам в Конституцию. Как сообщила "Фонтанка" 23 июня, ответственным за порядок во время плебисцита стал полковник Дмитрий Веселов.

Известно, что подобный усиленный режим будет в силе до утра 2 июля, а начальники и их заместители из подразделений главка будут круглосуточно дежурить до того же срока. Именно их задействовали в голосовании в городе и области.

Напомним, что голосование по изменению Конституции состоится 1 июля.

Ранее мы писали, что в Петербурге сотрудники полиции раскрыли мошенничество с продажей электроприборов.

Фото: Piter.TV