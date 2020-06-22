В Петербурге сотрудники полиции раскрыли мошенничество с продажей электроприборов

Разыскивается вторая соучастница преступления.

Стало известно, что полиция в Петербурге раскрыла мошенничество во Фрунзенском районе. Задержана оказалась женщина, которая убедила пожилую петербурженку приобрести приборы против возгорания по явно завышенной цене.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО, 19 июня в полицию обратилась 67-летняя пенсионерка. Она заявила, что, находясь в гостях у 85-летней родственницы на Бухарестской улице, услышала звонок в дверь от неизвестных около десяти часов утра. Неизвестные женщины представились сотрудницами электросетей и рассказали о важности установки приборов против возгорания розетки. В качестве довода они использовали информацию, что якобы у соседки в квартире произошел пожар, и срочно необходимо поставить реле контроля напряжения.

За три прибора в разных комнатах были заплачены 15 тысяч рублей. После установки не были предоставлены чек и договор, а позже выяснилось, что данные приборы стоят значительно дешевле. После этого заявительница обратилась в полицию. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество).

В минувшее воскресенье, 21 июня, на проспекте Стачек были задержаны двое подозреваемых в преступлении – ими оказались 30-летняя жительница Смоленской области и 26-летний житель Саратовской области. Мужчину отпустили после опроса в качестве свидетеля, устанавливается его причастность к преступлению. Полиция продолжает розыск второй соучастницы преступления.

Ранее мы сообщали о том, что во Всеволожском районе произошла массовая авария. С места лобового столкновения трех автомобилей госпитализированы двое.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти