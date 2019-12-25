Полиция Петербурга ищет мужчину, который хотел изнасиловать студентку под угрозой пистолета

Вместо того, чтобы поехать по указанному адресу, мужчина увёз девушку во Всеволожский район недалеко от деревни Маслово.

Полиция Петербурга ищет мужчину, который хотел изнасиловать пассажирку под угрозой пистолета. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает "Фонтанка".

Так, вечером 24 мая этого года 19-летняя студентка пришла в отделение полиции города. Она заявила, что утром 23 мая её захотел подвезти до дома на белом Ford Focus мужчина, который представился Владимиром. Но вместо того, чтобы поехать по указанному адресу, мужчина увёз пассажирку во Всеволожский район недалеко от деревни Маслово. По словам потерпевшей, мужчина запер двери автомобиля и велел девушке раздеваться. Она отказалась, после чего он "попросил" ещё раз, направляя на неё пистолет. Затем мужчина вышел из иномарки, заблокировав при этом дверь автомобиля. После чего он вернулся и велел девушке уходить. Студентка выбежала из машины, поймала попутный автомобиль и уехала.

Так, полиция Петербурга ищет мужчину на вид 35-40 лет, который был одет в зеленой кофте и синих джинсах.

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Фото: Piter.tv