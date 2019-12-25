Напоминание сделано из-за массовых призывов к выходу на одиночные пикеты.

Полиция Москвы напомнила о запрете любых акций во время самоизоляции и режима повышенной готовности, который ввели в городе из-за пандемии COVID-19. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте столичного ГУ МВД.

Действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий. сказано в сообщении

В полиции отметили, что одиночные пикеты также недопустимы во время режима повышенной готовности.

Напоминание сделано из-за массовых призывов к выходу на одиночные пикеты, которые распространяются по интернету в последние дни.

Ранее в поддержку Ильи Азара в одиночные пикеты вышли его коллеги. Их задержали.