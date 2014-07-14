Полиция Хакасии предотвратила хищение у жителя Абакана 560 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По данным следствия, 37-летний мужчина увидел рекламу, предлагающую заработок на инвестициях. После заполнения анкеты с ним связался "менеджер по торгам", который обещал научить потерпевшего тонкостям биржевой игры. Зарегистрировавшись на платформе, мужчина открыл брокерский счет, но деньги переводил не на него, а на счет неизвестного физического лица.
Спустя время житель Абакана узнал от знакомых о сомнительных действиях того "менеджера" и обратился в полицию. Те успели наложить арест на банковский счет получателя и не позволили мошенникам обналичить средства. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее мы сообщали, что иркутские полицейские в ходе погони со стрельбой задержали нетрезвого лихача.
Видео: МВД по Республике Хакасия
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