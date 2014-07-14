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Иркутские полицейские в ходе погони со стрельбой задержали нетрезвого лихача

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При проверке выяснилось, что в отношении нарушителя уже составлялся административный материал.

Иркутские полицейские в ходе погони со стрельбой задержали нетрезвого лихача. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в селе Хомутово. В ходе патрулирования улиц экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Nissan, который передвигался без государственных регистрационных знаков. Проигнорировав требование полицейских об остановке, водитель иномарке пытался скрыться. Во время погони инспекторы приняли решение о применении табельного оружия, совершили предупредительный выстрел и несколько прицельных по колесам машины.

После остановки водитель попытался скрыться, но был задержан правоохранителями. Отмечается, что задержанный находился в нетрезвом виде. При проверке выяснилось, что в отношении нарушителя уже составлялся административный материал. Кроме того, он скрывался от явки в суд.

Ранее мы сообщали, что в Иркутске задержали подозреваемых в организации незаконной миграции.

Видео: ГУ МВД по Иркутской области

Теги: иркутская область, нетрезвый водитель, погоня, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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