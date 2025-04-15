Общий объем незаконно заготовленного леса составил 550 кубометров.

Полиция Алтайского края задержала восьмерых "черных лесорубов". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По предварительным данным следствия, двое мужчин вовлекли в схему шестерых сообщников, чтобы вырубать не только поврежденные деревья, но и здоровые. Их задержали во время рейда на одну из делянок, где обнаружили технику и подготовленные к вывозу стволы.

Общий объем незаконно заготовленного леса составил 550 кубометров. Ущерб региональному Министерству природных ресурсов превысил 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Организаторов заключили под стражу. Остальным фигурантам избрана подписка о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали мужчину, ударившего сотрудницу метро.

Видео: ГУВД по Алтайскому краю.