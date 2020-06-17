В отношении 40 мигрантов приняты решения о неразрешении им въезда на территорию РФ.

Полиция Адыгеи в ходе рейдов выявила 188 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В течение недели сотрудники полиции проверяли места компактного проживания, массового пребывания и возможного трудоустройства иностранцев. По результатам рейдов составили 27 административных протоколов в отношении работодателей за незаконное привлечение приезжих к труду. В отношении 40 мигрантов приняты решения о неразрешении им въезда на территорию РФ.

Ранее мы сообщали, что жителя Забайкалья уличили в незаконном хранении порядка 11 тонн спиртосодержащей жидкости.

Видео: МВД по Республике Адыгея.