Полиции сообщили о ложной бомбе в ТРЦ "Галерея" 15 сентября

Днем в пятницу, 15 сентября, в дежурную часть поступил сообщение о том, что в ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте заложена бомба, которая взорвется через пять минут.
Как стало известно Piter.TV, проведенным осмотром указанного объекта, никаких опасных веществ и взрывных устройств не обнаружено.
Также эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что пенсионер с Мебельной сообщил полиции о несуществующих заложника в квартире.
Фото: сайт ТРЦ "Галерея"
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