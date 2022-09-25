Полиции сообщили о ложной бомбе в ТРЦ "Галерея" 15 сентября

В Центральном районе Петербурга якобы заложили бомбу в торговом центре. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем в пятницу, 15 сентября, в дежурную часть поступил сообщение о том, что в ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте заложена бомба, которая взорвется через пять минут.

Как стало известно Piter.TV, проведенным осмотром указанного объекта, никаких опасных веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Также эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что пенсионер с Мебельной сообщил полиции о несуществующих заложника в квартире.

Фото: сайт ТРЦ "Галерея"