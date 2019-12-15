Пенсионер с Мебельной сообщил полиции о несуществующих заложника в квартире

В Приморском районе Петербурга пенсионер решил побаловаться и сообщил правоохранителям о том, что людей держат в заложниках.

Днем в пятницу, 15 сентября, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в квартире дома на Мебельной улице люди находятся в заложниках и, чтобы их спасти, нужно привезти 6 миллионов рублей.

Как стало известно Piter.TV, правоохранители прибыли в названную квартиру, в которой проживал пенсионер 1942 года рождения. С семьей. Он пояснил6 что никаких сообщений не давал, а в квартире никого не удерживают. Однако номер телефона, с которого звонили в полицию, принадлежит пенсионеру.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что у выпившего пенсионера из шкафа незнакомец украл 4 млн рублей.

Фото: pxhere