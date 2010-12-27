Полиции не приказывали предпринимать "жесткие действия" на митинге Навального.

Сообщения о приказах петербургским полицейским перед митингом 7 октября о применении "жестких мер" не достоверны. Об этом Росбалту сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.
Источник заявил, что в законе отсутствует понятие "жестких действий". Полиция Санкт-Петербурга будет действовать 7 октября в рамках отведенных полномочий.
Напоминаем, в СМИ поступила информация о том, что полиция Петербурга будет принимать «жесткие действия» в случаи нарушений порядка на митинге Навального, который пройдет в центре города.
Ранее сподвижники Навального подали заявку на согласование митинга на Марсовом поле. Смольный ответил отказом, предложив провести акцию в Выборгском районе Петербурга.