Полиции не приказывали предпринимать "жесткие действия" на митинге Навального.

Источник опроверг слухи о том, что полицейским дали приказ на "жесткие действия" в отношении сторонников Навального

Сообщения о приказах петербургским полицейским перед митингом 7 октября о применении "жестких мер" не достоверны. Об этом Росбалту сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.

Источник заявил, что в законе отсутствует понятие "жестких действий". Полиция Санкт-Петербурга будет действовать 7 октября в рамках отведенных полномочий.

Напоминаем, в СМИ поступила информация о том, что полиция Петербурга будет принимать «жесткие действия» в случаи нарушений порядка на митинге Навального, который пройдет в центре города.

Ранее сподвижники Навального подали заявку на согласование митинга на Марсовом поле. Смольный ответил отказом, предложив провести акцию в Выборгском районе Петербурга.