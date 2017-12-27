В Приморском районе две девятиклассницы домогались восьмиклассницу на территории школы

В Приморском районе расследуют дело в отношении сексуального насилия над школьницей.

В Приморское отделение полиции обратилась местная жительница, которая рассказала о домогательствах к ее дочери со стороны двух старшеклассниц. По заявлению петербурженки, малознакомые девушки совершили сексуальное насилие над школьницей.

Инцидент произошел на территории учебного заведения утром 18 января. Правоохранительным органа сообщили над надругательстве вечером 29 января. Девочка-подросток рассказала матери, что ее домогались две девятиклассницы.

Оперативники планируют сегодня пообщаться с подозреваемыми в присутствии педагога по социальному воспитанию.