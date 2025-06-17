Незаконное подключение привело к убыткам энергокомпании на сумму более 2,34 млн рублей.

Полицией задержан житель Ингушетии, незаконно подключивший майнинг-ферму к электросети. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 47-летний житель Кантышево организовал майнинг криптовалюты. Он использовал подсобное помещение в промышленной зоне города Карабулака. Сотрудники полиции обнаружили 65 устройств для добычи цифровой валюты и два роутера.

Отмечается, что оборудование было подключено к трансформаторной подстанции в обход приборов учета. Незаконное подключение привело к убыткам энергокомпании на сумму более 2,34 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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