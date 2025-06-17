Злоумышленники использовали специальное оборудование для подмены зарубежных номеров на российские.

В Воронеже выявили узел связи, который использовали телефонные мошенники из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

По данным следствия, 22-летний местный житель и 17-летний подросток помогали мошенникам, находящимся за пределами России. Отмечается, что злоумышленники использовали специальное оборудование для подмены зарубежных номеров на российские. Представляясь сотрудниками банков и соцслужб, они убеждали граждан переводить деньги на якобы безопасные счета.

Полиция установила одну потерпевшую от действий мошенников. Причиненный ущерб составил 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Ивановской области задержали похитителя украшений из ювелирного магазина в Туле.

Видео: ГУ МВД России по Воронежской области