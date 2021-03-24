Полиция накрыла подпольный покерный клуб на Комендантском проспекте

Возбуждено уголовное дело.

Петербургская полиция пресекла деятельность подпольного покерного клуба, найденного в доме №51 по Комендантскому проспекту. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По версии оперативников, организаторами игорного заведения оказались трое мужчин 23, 25 и 26 лет. Подельники отвечали за встречу и рассадку клиентов, следили за ходом игры, вели учет денежного оборота. Информация о покерном клубе и его реклама распространялась в одной из соцсетей.

Возбуждено уголовное дело, мужчинам предъявлено обвинение, всех троих поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы рассказывали, как покупатель устроил в примерочной магазина пир с неоплаченным вином и красной икрой.

Видео: пресс-служба ГУ МВД