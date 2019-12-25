Покупатель устроил в примерочной магазина пир с неоплаченным вином и красной икрой

Мужчина наелся на 23 тысячи рублей.

Вечером 22 марта бойцы Росгвардии задержали в гипермаркете на улице Партизана Германа вора-гурмана. Как рассказали в пресс-службе УВО, мужчина взял в торговом зале две бутылки вина и несколько банок красной икры и пошел пировать в одну из примерочных.

Злоумышленник расправился со всеми пунктами импровизированного меню на 23 тысячи рублей и попытался скрыться, не оплатив продукты. Сытого и осоловелого покупателя заметили сотрудники магазина и вызвали подмогу, воришку задержали на месте прибывшие сотрудники вневедомственной охраны.

Уроженца Краснодарского края передали полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее матерый рецидивист и мелкий воришка украли в гипермаркете коньяк за 14 тысяч рублей.

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