Матерый рецидивист и мелкий воришка украли в гипермаркете коньяк за 14 тысяч рублей

В момент задержания мужчины бросили бутылку на пол.

Вечером 18 марта в гипермаркете на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга сработала тревожная сигнализация. К объекту незамедлительно приехали бойцы Росгвардии и задержали двоих пьяных мужчин.

Как рассказали в пресс-службе УВО, нетрезвые приятели без оплаты пронесли через кассу бутылку коньяка за 14 тысяч рублей. Воров заметили и попытались остановить сотрудники магазина. Мужчины решили, что коньяк не должен достаться никому, и разбили бутылку об пол.

Выяснилось, что один из задержанных был трижды судим за хранение наркотиков и шесть раз судим за кражи, а его подельник неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие кражи. Правонарушителей передали полиции.

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Фото: pixabay