Матерый рецидивист и мелкий воришка украли в гипермаркете коньяк за 14 тысяч рублей

Вечером 18 марта в гипермаркете на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга сработала тревожная сигнализация. К объекту незамедлительно приехали бойцы Росгвардии и задержали двоих пьяных мужчин.
Как рассказали в пресс-службе УВО, нетрезвые приятели без оплаты пронесли через кассу бутылку коньяка за 14 тысяч рублей. Воров заметили и попытались остановить сотрудники магазина. Мужчины решили, что коньяк не должен достаться никому, и разбили бутылку об пол.
Выяснилось, что один из задержанных был трижды судим за хранение наркотиков и шесть раз судим за кражи, а его подельник неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие кражи. Правонарушителей передали полиции.
Ранее мы рассказывали, что неизвестные угнали Mercedes в Петербурге и похитили хозяйку машины.
Фото: pixabay
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