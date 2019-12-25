Неизвестные угнали Mercedes в Петербурге и похитили хозяйку машины

Выбраться из частного дома, куда девушку привезли злоумышленники, ей помог знакомый.

Неизвестные угнали автомобиль с Ординарной улицы, в салоне находилась девушка. Ее отвезли в частный дом, откуда потерпевшей удалось выбраться. Об истории, произошедшей 12 марта, Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

По словам владелицы "Мерседеса", двое неизвестных сели в машину и, применив физическую силы, пересадили ее с водительского сидения на заднее. После этого злоумышленники привезли ее в частный дом в СНТ "Лебедь" в Рощино, где удерживали девушку до вечера.

Благодаря системе геолокации на мобильном телефоне знакомый потерпевшей смог определить ее местоположение и вызволить из дома. Владелица авто и ее спаситель скрылись на "Мерседесе" с места происшествия. После этого 24-летняя девушка обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека".

Фото: Piter.TV