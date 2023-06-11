Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от одного года пяти месяцев до трех с половиной лет.

В Ульяновской области осуждены 10 человек за попытку кражи 1,8 тонны семян подсолнечника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в 2024 году фигуранты на грузовой автомашине приехали на территорию одного из крестьянско-фермерских хозяйств Майнского района. Они сломали запорные устройства складского помещения и проникли в хранилище, где находилось 300 мешков семян подсолнечника элитных сортов.

Злоумышленники вынесли 189 мешком по 10 кг каждый. Их заметил сторож, который сообщил о случившемся в полицию. Суд признал фигурантов виновными в инкриминируемом деянии и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от одного года пяти месяцев до трех с половиной лет.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье осудят пятерых сообщников, разместивших на нелегальной свалке 315 тонн отходов.

Видео: УМВД по Ульяновской области