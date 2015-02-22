По указанию куратора юноша забирал денежные средства у обманутых граждан и переводил их на указанные ему счета.

Полицией Красноярска задержан курьер аферистов, забравший почти 700 тысяч рублей у троих пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, одной из потерпевших позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП, и ей необходимо передать деньги для возмещение ущерба потерпевшей стороне. Она передала 300 тысяч рублей курьеру, спрятав их в пакет с вещами. Спустя время пенсионерка поняла, что была обманута, и обратилась в полицию.

Сотрудник уголовного розыска установили личность и местонахождение курьера. Выяснилось, что по указанию куратора юноша забирал денежные средства у обманутых граждан и переводил их на указанные ему счета. Также установлена причастность задержанного ещё к двум аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю