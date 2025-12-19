Полицейского из Выборгского района отправили в СИЗО до апреля

Начальника экономического отдела полиции арестовали по делу о взятке.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу начальника отдела по расследованию экономических преступлений СУ УМВД по Выборгскому району Максима Ремизова по обвинению в получении взятки.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 апреля. Полицейскому вменяется получение взятки в крупном размере по пункту "б" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, Ремизов потребовал 100 тысяч рублей у фигуранта уголовного дела. Взамен он обещал содействие в избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После согласия со стороны фигуранта Ремизов поручил своей подчиненной выполнить обещанные процессуальные действия. Передача денежных средств состоялась днем 3 февраля в автомобиле, припаркованном возле остановки общественного транспорта "Площадь Мужества". Получение взятки проходило в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Сразу после передачи денег Ремизов был задержан сотрудниками Управления собственной безопасности МВД.

На допросе в качестве подозреваемого Ремизов пояснил, что, по его оценке, в отношении фигуранта не планировалось заключение под стражу. Он использовал эту ситуацию как способ давления с целью получения денежных средств. Полицейский заявил, что его подчиненная не знала о договоренности с фигурантом и не была осведомлена о его преступных намерениях.

