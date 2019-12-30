Петербургский полицейский пытался незаконно списать с учета служебный квадроцикл

Транспортное средство хозяйственный страж порядка хотел присвоить себе.

Петербургские полицейские поймали с поличным собственного коллегу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области 23 января. Выяснилось, что начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ присвоил себе служебный квадроцикл.

Есть версия, что он распорядился списать с имущественного учета четырехколесное транспортное средство и передать в личное пользование, при этом подчиненные полицейского должны были снять с квадроцикла специгналы и наклейки с надписями "Полиция". У похитителя изъяли квадроцикл стоимостью более полумиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате, ведутся следственные действия. Слишком хозяйственному полицейскому грозит увольнение из органов.

Ранее во Всеволожске задержали угонщика иномарки и "Запорожца".

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