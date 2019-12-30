Во Всеволожске задержали угонщика иномарки и "Запорожца"

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Во Всеволожске с поличным поймали 33-летнего угонщика автомобилей. Мужчина попался на глаза правоохранителей в тот момент, когда пытался вскрыть Opel Corsa. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Задержанного подозревают в угоне еще одной машины. У дома №41 по Новочеркасскому проспекту был обнаружен "Запорожец" со всеми признаками угона: двери были открыты, а в салоне никого не было. При этом незадолго до этого в правоохранительные органы поступило заявление от 27-летнего петербуржца, который сообщил о похищении автомобиля как раз марки "ЗАЗ - 968М".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Угонщик находится в отделении полиции.

Ранее мы писали, что неизвестный украл 5 млн рублей и драгоценности из квартиры на Комендантском проспекте.

Фото: Piter.TV