Полицейский спас упавшего на пути от усталости пассажира московского метро

Загорский подбежал к мужчине, параллельно подавая сигнал о резком торможении машинисту.

Полицейский Александр Загорский спас упавшего на пути от усталости пассажира московского метро. Инцидент попал на камеры. Видеозапись опубликовал телеграм-канал издания Baza.

Полицейский увидел, что мужчина двигался в сторону рельсов. Как только тот перешёл черту безопасности, сотрудник побежал в его сторону. Мужчина упал за несколько секунд до прибытия поезда на станцию. Загорский подбежал к мужчине, параллельно подавая сигнал о резком торможении машинисту. Упавший протянул полицейскому руку, тот успел схватить его и вытащить с рельсов. Машинист успел затормозить.

Пассажир признался, что упал на рельсы из-за усталости — из-за напряжённой работы он не спал несколько дней. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь.

Ранее на картах Петербурга уже переименовали станцию "Новокрестовская" в "Зенит".

Видео: Telegram/Baza