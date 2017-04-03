В сети появилось видео, как полицейский играет жертву нападения

В Геленджике полицейский пытался инсценировать нападения на себя, но удалось лишь рассмешить людей.

В Геленджике очевидцы сняли на видеозапись артистические способности полицейского, который инсценировал нападение на себя. Отмечается, что сотрудник полиции уверенно кривлялся, не зная о съемке. Видеозапись опубликовал руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

На кадрах видео видно, что полицейский ругается с местными жителями на лодочной станции. Затем он подошел к мужчине и потребовал представиться, однако в ответ его попросили то же. Из-за того, что полицейский вплотную приблизился к гражданину, тот решил отодвинуть рукой в сторону лейтенанта. В этот момент страж порядка вскрикнул, схватился за грудь, а после упал на землю.

Вскоре лейтенант самостоятельно поднялся и попытался сказать о том, что он находится при исполнении. Однако к этому времени публика, посмеиваясь, оценивала талант полицейского.

В настоящее время, по факту инцидента проводится служебная проверка.

Видео: Telegram - Павел Чиков