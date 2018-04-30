"Полицейский с Рублевки" 4 сезон: сначала менты устроят Новогодний беспредел!

В четверг, 27 апреля, завершился 3 сезон "Полицейского с Рублевки". Зрители уже ждут съемок следующих серий. Создатели обещают: фанатов ждет множество сюрпризов.

"Полицейский с Рублевки": чем кончился 3 сезон

Один депутат жалуется Яковлеву, что его теща живет рядом с борделем. Это обстоятельство мешает женщине и не дает ей спокойно спать. Яковлев прибывает туда и сталкивается … с Кристиной. Девушка заменяет там заболевшую подругу. Тогда Яковлеву приходится договариваться тещей депутата. Бодрая "пенсионерка" предлагает ему переспать с ней.

Измайлов пытается разобраться в своих чувствах к Алисе. Они проводят страстную ночь вдвоем, а утром к Грише приходит Ника. Сестра Измайлова узнала страшную правду об Алисе Рыбкиной: ее отец сидит в тюрьме. Но самое главное: он и есть тот самый убийца родителей Гриши и Ники. Измайлов в отчаянии, ведь он уже успел привязаться к новой возлюбленной…

"Полицейский с Рублевки" 4 сезон: что будет

Фанатов сериала "Полицейский с Рублевки" ждет множество сюрпризов. Перед началом 4 сезона создатели обещают выпустить полнометражный фильм: "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел". Полюбившиеся и знакомые герои попадут в предновогодние приключения. Лента выйдет в прокат 27 декабря. Действие фильма пройдет в канун 2019 года. Съемки 4 сезона сериала начнутся осенью этого года. Точной даты выхода на ТНТ пока нет, но известно, что это событие случится не раньше 2019 года.

Актеры сериала Полицейский с Рублевки:

Александр Петров, Татьяна Бабенкова,Сергей Бурунов, Михаил Богдасаров, Софья Каштанова, Анастасия Стежко, Ростислав Гулбис,Роман Попов, Сергей Штатнов, Светлана Суханова, Константин Тополага, Дарья Погодина, Юрий Брешин, Павел Чукреев, Анна Котова-Дерябина, Александра Бортич, Карина Реука, Александра Виноградова, Сергей Крапива, Татьяна Данилевская, Владимир Кисаров, Александр Воробьёв, Сергей Калашников, Никита Легостев, Андрей Лебедев, Лилия Лаврова, Игорь Шаройко, Вячеслав Щенин, Кирилл Ермичёв, Павел Галич, Виктория Тарасова, Александр Туравинин, Максим Костромыкин, Владимир Рузанов, Сергей Гилев и другие.

Фото и видео: ВКонтакте.